Повышение размера соцпособий в Казахстане существенно ситуацию не изменит

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Повышение размера социальных пособий в Казахстане существенно ситуацию не изменит, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента Камила Ковязина.

«Когда речь идет о динамике в процентах, важно понимать, что представляет собой начальная точка. То есть 30% – это, кажется, много, но много ли это от Т10 тыс. или Т20 тыс.? В случае с пособием по утрате трудоспособности, например, увеличение составит Т4,8 тыс., так как сейчас средний размер пособия – Т16,6 тыс. Подобная ситуация и с пособием по потере кормильца. Так что само повышение, на мой взгляд, существенно ситуацию не изменит», — прокомментировала Ковязина для МИА КазТАГ сообщение, что в Казахстане планируют повысить размеры трех видов социальных выплат.

Однако речь идет также, продолжает эксперт, об изменении механизма расчета пособий.

«В случае с пособием по утере кормильца, например, будет учитываться количество иждивенцев, что я считаю положительным моментом. Но при этом, опять же не совсем ясно, как именно будет влиять количество иждивенцев. Речь, скорее всего, идет о двух-трех тысячах (тенге – КазТАГ) доплаты, то есть об очень малых суммах», — предполагает собеседник агентства.

В целом, дополнила спикер, социальные выплаты и пособия ни для кого в Казахстане не являются единственным и даже основным видом дохода.

«В том числе и потому, что небольшие размеры не позволяют покрывать даже самые непритязательные запросы. Однако просто увеличивать их государство также не может себе позволить», — констатирует эксперт.

Поэтому, отметила она, только повышение таких выплат без учета особенностей получателей не изменит ситуацию в корне.

«В каких-то случаях необходимо продумать дополнительные механизмы социальной помощи: если утеря трудоспособности связана с травмой, то, возможно, будет необходимость в помощи в домашних делах (если у человека нет семьи или вся семья постоянно работает). Если речь идет о потере единственного кормильца, то нужна будет помощь с трудоустройством оставшегося взрослого человека (супруга или старшего ребенка)», — заключила Ковязина.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют повысить размеры трех видах социальных выплат. Речь идет о суммах из государственного фонда, выплачиваемых в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы. Предполагается, что их увеличат в среднем на 30%.