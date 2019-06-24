«Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. И мы должны быть готовы их принять». «Чем дольше Байбек задержится в Алматы, тем городу будет только лучше». «Давайте признаем честно: наши колонии никого не исправляют»

Сетевой Казахстан 24 июня 2019г.

365 INFO . KZ . Ермек ИРГАЛИЕВ – «Нурсултан Назарбаев рассказал, как строился Казахстан и чего нам ждать дальше» — В Алматы прошла Международная научная конференция «30 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА». 22 июня 1989 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ был избран на пост Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и с тех пор бессменно руководил страной. Его роли в становлении Независимого Казахстана и было посвящено мероприятие. В конференции приняли участие Первый Президент Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

— Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. И мы должны быть готовы их принять, — сказал Назарбаев. Казахстан уже «закалился целой чередой жестких экономических кризисов». — Несмотря на «внешние штормы», мы продолжаем свое развитие согласно принятым ранее планам. Уверен, что при продолжении усилий Казахстан вполне сможет войти в число лидеров нового мира, — считает первый президент.

«Минсельхоз рискует провалить новую программу развития сельского хозяйства» — Президент Академии сельхознаук Гани КАЛИЕВ рассказал, почему к 2021 году страна не сможет увеличить производительность и экспорт отрасли в 2,5 раза. По данным академии, в 2017 году производительность труда в казахстанской сельхозке была на уровне 7,5-8 тысяч долларов. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет 40-50 тысяч долларов. Почему так мало? Потому что в нашей стране характерно мелкоземельное производство.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Чем дольше Байбек задержится в Алматы, тем городу будет только лучше» — О Байбеке давно говорят, что он мог бы возглавить Администрацию президента или правительство, стать вице-премьером или акимом столицы, или какого-либо другого региона. Именно в отношение него чаще всего озвучиваются разнообразные прогнозы. С другой стороны, в Алматы он взялся за серьезную модернизацию города, которую учитывая его масштабы, можно начать, а вот завершить очень сложно. Полагаю, то, что Байбек остался в городе – для Алматы только плюс. Может быть, ему пора бы уже идти дальше, и критики в его адрес звучит много, однако многое из того, что Байбек сделал на посту акима, уже дало серьезные позитивные результаты. На мой взгляд, он сейчас находится на своем месте и, например, я как горожанин вполне доволен работой акимата. И мне не хотелось бы видеть в кресле акима Алматы нового человека, который бы начал ревизию достигнутых его предшественником результатов.

CAMONITOR . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Генетическая память сильнее фальсификаций» — Останется ли память о Великой Отечественной войне фактором, объединяющим народы, работающим на сохранение общественного согласия? Чтобы так было, необходимо противостоять попыткам фальсифицировать историю ВОВ. Как этого добиться? Как донести до молодого поколения всю правду о ней и научить ценить мирную жизнь? Что каждый из нас должен сделать, чтобы сохранить память о подвиге советского народа в условиях, когда его участников и свидетелей остались единицы? Эти и другие вопросы в минувшую среду обсуждались в рамках «круглого стола» на тему: «Народы бывшего СССР: вместе в Великой войне и Великой Победе». Он был организован Информационно-аналитическим центром МГУ и проходил в формате видеомоста Москва – Минск – Алматы.

TIME . KZ . «Про бензин, газ и бытовые отходы» — Казахстан уже со следующей недели начнет экспортировать автомобильный бензин в страны Европы и Средней Азии. Об этом и других планах по развитию энергетической отрасли на брифинге рассказал министр энергетики Канат БОЗУМБАЕВ — Экспорт нашего бензина будет осуществляться в страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе. Это рынки Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан, Афганистан — и рынки Европы для экспорта высокооктанового бензина с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. С июня мы создали все условия для экспорта бензина. Этот процесс должен стартовать, надеюсь, на следующей неделе. Объем экспорта ожидается в пределах 60-70 тысяч тонн Аи-92 и 10-15 тысяч тонн Аи-95.

«Опасно для жизни» — Почему в Казахстане терпят крушения самолеты малой авиации. Малая авиация страны понесла очередную потерю: в минувший четверг в Целиноградском районе Акмолинской области разбился Ан-2, выполнявший химическую обработку полей. Пилот погиб на месте, еще двое находившихся на борту мужчин попали в больницу с различными травмами. По свидетельству очевидцев, во время полета самолет зацепил линию электропередачи, в связи с чем и произошла трагедия. По версии специалистов, вероятнее всего, крушение самолета случилось из-за использования обычного автомобильного бензина марки Аи-95, в то время как производитель Ан-2 и госорганы запрещают летать на этом виде топлива.

«Давить — не строить» — Власти Алматы ополчились на собственников помещений ветхих домов. Специалисты отдельных управлений акимата Алматы иногда занимаются очень бурной деятельностью. Да такой, которая вызывает, мягко говоря, недоумение. Владельцев жилых и нежилых помещений старых и аварийных домов, которые вот-вот пойдут под снос, штрафуют на крупные суммы за… строительные нарушения.

CARAVAN . KZ . «Азамат Шамбилов: Давайте признаем честно: наши колонии никого не исправляют» — “Я не буду молчать” – под таким заголовком год назад мы опубликовали откровения известного правозащитника, регионального директора представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Азамата ШАМБИЛОВА. Год спустя мы узнали у него, миновал ли тюремный кризис, какие болевые точки остаются в пенитенциарной системе и есть ли надежды на их ликвидацию — Я убежден – пока мы не приведем тюремную систему в порядок, она должна находиться при МВД. У нас порядка 30 тысяч заключенных и более 60 тысяч подучетных в службе пробации. И, я считаю, Казахстану пора перейти от модели исправительных учреждений к модели коррекционных, как в Европе. Давайте признаем честно: наши колонии никого не исправляют.

EXPRESS — K . KZ . «Под благовидным предлогом строго рецептурного отпуска лекарств проглядывают совсем другие мотивы» — С точки зрения здравого смысла и элементарной логики ужесточение контроля над рецептурным отпуском лекарств объяснить невозможно. А вот тотальным переделом аптечного рынка – запросто! Давно уже мы не видели настолько неисполнимого и бессмысленного решения Минздрава, как июньское закручивание гаек в аптеках. Отныне за свободную продажу рецептурных лекарств аптеки будут безжалостно штрафовать – от 130 до 200 МРП. При повторном нарушении – лишение лицензии на полгода. Теперь право на жизнь и лекарство будет иметь только тот верблюд, который прошел через игольное ушко поликлиники и, отстояв в немыслимых очередях, вырвал вожделенный рецепт. А потом ежемесячно будет повторять этот подвиг снова, снова и снова. Среднему казахстанцу ведь все равно целыми днями нечем заняться – вот и пусть посвятит один-два дня каждого месяца походу в поликлинику!

KAPITAL . KZ . «Николай Радостовец: Зачем нам строить АЭС?» — В Нур-Султане прошло большое обсуждение перспектив угольной отрасли Казахстана. В то время как по всему миру массово отказываются от добычи твердого топлива, говорить о закате эпохи угля все равно некорректно, полагает исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай РАДОСТОВЕЦ. В интервью он рассказал о том, почему отечественная угольная генерация будет востребована еще десятилетия, но потребует модернизации в самое ближайшее время.

KURSIV . KZ . «В Казахстане может появиться Центр учета ставок» — В Казахстане развернулась полемика по поводу инициативы Министерства культуры и спорта РК о появлении в стране Центра учета ставок. По задумке инициаторов, эта организация будет контролировать взаимоотношения участников пари, совершающих ставки граждан и букмекерских контор. Букмекеры уверяют, что Центр является лишним звеном между ними и потребителями их услуг. Они ссылаются на существующие аппаратно-программные комплексы, с помощью которых можно отслеживать доходы сектора. Но, как говорят специалисты, эта система не снимает всех проблемных вопросов, связанных с деятельностью букмекерских контор.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.