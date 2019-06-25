Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних ОИ-2026

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году (ОИ-2026), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об этом было объявлено в рамках 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария), в рамках которой состоялось голосование среди членов МОК. В борьбе за право принять Олимпиаду итальянские города обошли шведскую заявку, которую представляли Стокгольм и Оре. (…) Итальянская заявка набрала 47 голосов против 34 у Швеции», — говорится в сообщении.

В НОК РК напомнили, что прием заявок на проведение ОИ-2026 начался 16 марта 2017 года и был завершен 16 сентября того же года.

«Изначально на них претендовали семь городов, но к финальному этапу определения олимпийской столицы дошли два. Остальные участники гонки не нашли поддержки своего народа на референдуме. Так, свои кандидатуры сняли Канада (Калгари), Австрия (Инсбрук), Швейцария (Сьон).

Как сообщается, открытие Олимпийских игр-2026 намечено на 6 февраля. Оно пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Завершатся ОИ-2026 22 февраля. Паралимпиада будет проведена с 6 по 15 марта.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в китайском Пекине.