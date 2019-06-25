Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за понедельник во вторник незначительно понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,2, а продажи – Т379,2.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т377,5, а продают по Т379,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,4, а продажи – Т379,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т378,38.