Назначен ответсек минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Назначен ответственный секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Нурлыбай Сабит назначен ответственным секретарем министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Нурлыбай с августа 2018 года занимал пост вице-министра энергетики, а еще раньше – с марта по август 2018 года был советником главы минэнерго. Еще раньше, в период с 2017 по 2018 годы был ИО заместителя, заместителем председателя комитета экологического регулирования и контроля минэнерго.