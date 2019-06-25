Токаев о ЧС в Арыси: Город восстановим

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Город Арысь, пострадавший в результате взрывов боеприпасов в складском помещении на территории воинской части, восстановим, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Город (Арысь – КазТАГ) восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Иногда такое случается. Правительство выделит деньги, средства, поможет. Не переживайте, все будет хорошо», — сказал Токаев на встрече с некоторыми из эвакуированных из Арыси жителей, видео с которой разместил пресс-секретарь президента РК Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

На вопрос жителей, будут ли выдавать дома, глава государства ответил: «Ремонт, все сделаем».

«Правительство посчитает деньги, средства, сколько нужно (для восстановления жилья – КазТАГ)».

«После (расчетов – КазТАГ) выделим средства. (…) Я все понимаю. Все будет хорошо. Я специально приехал», — отметил Токаев.

Также Курмангали сообщил, что глава государства провел заседание оперативного штаба по ситуации в Арыси.

«Президент Казахстана прибыл в Туркестанскую область для ознакомления с ситуацией в городе Арысь. Глава государства провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на складе боеприпасов. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима области Умирзака Шукеева о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах. Глава государства, в первую очередь, выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также слова поддержки пострадавшим», — сообщил пресс-секретарь президента РК.

Он отметил, что глава государства поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

«Глава государства распорядился разбронировать за счет госматрезерва необходимые товары и материальные ценности для обеспечения нормальной жизнедеятельности города. Правительству и акимату области поручено выполнить расчет стоимости восстановительных работ и обеспечить выделение необходимых средств из резерва правительства для восстановления жилья, инженерных сетей, социальной и другой инфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев потребовал наладить четкое межведомственное взаимодействие в ходе спасательных и восстановительных работ на месте происшествия, а также провести тщательное расследование причин взрывов», — резюмировал Курмангали.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения Арыси. Эвакуация населения производится в четырех направлениях: в Шымкент, пос. Мунтайтас (30 км), пос. Кабылсай (25 км) и пос. Шагыр (35 км). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрыва боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов на брифинге в Нур-Султане сообщил, что 71 человек обратился за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси.

Также в акимате Туркестанской области сообщили, что при акимате создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

В МВД РК дополнили, что около 1,8 тыс. человек от Вооруженных сил РК привлечены к месту чрезвычайной ситуации в Арыси.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что изменено время движения некоторых пассажирских поездов через станцию «Арысь».