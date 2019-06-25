Кремль шатается

«Этот Путин заврался, заворовался и вообще надоел. Дайте другого!»

Я много раз высмеивал московских либералов, обещавших путинскому режиму скорый ужасный конец. Помню, с одним из самых популярных прогнозистов такого рода, Андреем Пионтковским, автором знаменитой статьи «Почему Путин уйдёт в 2013 году», у нас состоялся интересный и поначалу доброжелательный разговор под диктофон. Однако закончилось тем, что «эксперт» в раздражении бросил трубку. Хотя никакого желания троллить этого товарища у меня не было. Просто хотелось понять, как это у них выходит – прогнозы раз за разом не сбываются, а люди продолжают уверенно вещать о том, что «режиму» осталось полгода.

Однако ничто не вечно под Луной. Даже путинская стабильность. Время шло – и многое в России менялось. Всё толще становились ротенберги и тимченки. А доходы населения не растут уже пятый год. На ежегодных ток-шоу «Прямая линия» Путину обязательно задавали вопросы – почему у его питерского друга Сечина зарплата в сотни миллионов рублей, и как учителю высшей квалификации прожить на десять тысяч в месяц? Путин с профессиональной болью в голосе отвечал, что социальное расслоение действительно большая проблема. Что правительство работает над её решением. На следующей «Прямой линии» вопросы повторялись. Причём, в нынешнем году российский президент впервые – и с той же профессиональной болью в голосе – признал, что жить в стране стало тяжелее. На девятнадцатом году путинского правления, да.

Ну, и многое другое тоже изменилось. Пенсионный срок увеличили на пять лет. То есть у каждого из россиян тупо отобрали по миллиону рублей. Повысили на два процента НДС. Но главное – потихоньку, незаметно выросло и возмужало поколение, которое не помнит прошлую «перестройку». Не знает о том, как надежды и чаяния поздних 1980-х превратились в ужас 90-х. Эта молодёжь думает, что люди, которые толкают народ на перемены, лучше тех, которые говорят «не надо раскачивать лодку».

Что ещё характерно. Уже два раза за последние месяцы российская власть «подвинулась», отступила перед участниками массовых протестов. Сначала в Екатеринбурге, где отменили запланированное строительство храма в сквере. Затем в Москве – когда оппозиционному журналисту Ивану Голунову полицейские подбросили наркотики, на его защиту дружно встали коллеги и просто неравнодушные люди – и журналиста отпустили.

Ну, и рекордное снижение рейтинга Путина, зафиксированное государственными российскими социологами. Правда, после окрика из Кремля вспотевшие социологи быстренько всё пересчитали, и новый рейтинг оказался ого-го, но ситуация от этого стала ещё более комической. Или трагической, как посмотреть.

Вообще-то признаков, что кремлёвские башни начали покачиваться, что в народе усиливаются настроения «этот Путин заврался, заворовался и вообще надоел. Дайте другого!» – в последнее время очень много. Но есть и противоположные признаки. Например, на следующий день после освобождения журналиста Голунова в Москве проходил несанкционированный марш против полицейского беспредела – и был жёстко разогнан ОМОНом.

Тем не менее, весьма симптоматично, что о приближающихся больших переменах, о «новой Перестройке» стали говорить люди, чьё мнение, в отличие от профессиональных борцов с режимом вроде Пионтковского и просто сетевых балаболов, вызывает у меня доверие. Например, это Илья Константинов. В своё время он был ярким российским политиком из народа, «стихийным демократом». В конце 1980-х стал депутатом Верховного Совета РСФСР. В октябре 1993 года принимал активное участие в обороне Белого дома, создавал в Москве боевые дружины. Был арестован, сидел в Лефортовской тюрьме. Константинову грозило лишение свободы на срок до 15 лет. В феврале 1994-го он был освобождён по амнистии. В последующее годы участвовал в организации движения «Держава», избирался в руководство Фронта национального спасения и целого ряда других патриотических левых организаций.

У нас с Константиновым тоже был интересный разговор – о том, как уживается в российском, или, шире, в евразийском человеке любовь к справедливости и готовность терпеть самый свирепый капитализм и даже феодализм. И вот теперь Илья Владиславович написал в фейсбуке, что с некоторых пор его не покидает чувство приближающихся перемен. «Причем, перемен вполне определенного рода, – пишет Константинов. – Перестройки — 2.0.

С чем оно связано? Наверное с тем, что зашевелились «лучшие люди города», те самые что «ожидают за углом со вчерашнего вечера», те самые, что подали заявку на согласованный и запоздалый митинг в поддержку давно освобожденного Голунова.

Символом и лицом этой когорты, конечно, является Павел Гусев — глава некоего союза журналистов, «владелец заводов, газет, пароходов» (ну, газет — точно) и лучший друг МВД. Уж если Павел Гусев вливает свой хорошо поставленный голос в хор протестующих, значит «дракон» дал ему добро на «подвиг».

Эти ребята обладают потрясающим верхним чутьем: ни одна гончая еще не повела носом, а они уже встают в стойку. Именно благодаря этому чутью «лучшие люди» благополучно перекочевали из СССР в РФ, приватизировав по дороге все, что плохо лежало, предварительно положив плохо все, что лежало хорошо. Главная заповедь «лучших людей» — если нельзя предотвратить, то нужно возглавить. Пытаются возглавить, значит, уже нельзя предотвратить

Судя по всему, перемены произойдут и произойдут довольно скоро. Только не нужно думать, что это будет некая «революция». Никакой революции — обычная в наших краях оттепель, которую организуют именно для того, чтобы все изменить по форме, ничего не меняя по существу.

Об этом свидетельствует, среди прочего, тот факт, что нерв публичного протеста проходит по линии прав и свобод представителей элиты (журналистской, например), игнорируя интересы огромного большинства «черного народа».

Именно поэтому, предчувствие перемен вызывает у меня неоднозначную реакцию: с одной стороны — надежда, с другой — страх.

Надежда на глоток свободы, и страх, что при этом мне (как в России водится) залезут в карман, чтобы вытащить последнюю копейку. «Лучшие люди» – мастера этого дела.

Впрочем, как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал.

Но, к слову, хорошее дело — не важно, кем и как делается. Ведь распад и разложение силовых структур становится главной угрозой национальной безопасности. Хотя произошедшее — вовсе не самоочищение Системы, вовсе нет. Пока нет.

А то, что многих знакомых и незнакомых от политики стало, похоже, тошнить — тоже нормально. Еще не так затошнит. И склоки, и разборки — тоже, к сожалению, норма. И это пока даже не цветочки и не завязи.

И есть еще одна ощутимая тонкость. То, что в десятках километрах от Москвы ничего не знают о конкретном журналисте или вообще о журналистах — это всем давно понятно. Но в любой точке страны очень хорошо знакомы с последней темой этого неизвестного мне журналиста — темой похоронной мафии. И здесь — тот редкий случай, когда могло бы быть пересечение чаяний либеральной общественности и «глубинного» народа».

Константинова поддержал другой российский политик, один из лидеров патриотического лагеря Сергей Бабурин:

«Илья, согласен. Дальнейшее нахождение общества в тупике уже давно не приносит счастья народу, убивает у людей инициативу, у предпринимателей — желание «предпринимать» на родине, но оно всё больше бьёт по барышам даже и победивших в 1993 «приватизаторов». Система власти не складывается (её имитация — не в счёт).

Стыд от глупейшего очередного повторения исторических ошибок».

Есть прогнозы и похуже.

«У меня похожее предчувствие, но совсем по другим причинам, – пишет один из либеральных блогеров. – По моим наблюдениям огромные изменения происходят в последние месяцы с самыми простыми людьми — таксистами, продавцами, разносчиками пиццы, да и просто с людьми на улице. Еще год назад процентов на 80 это была махровая вата. А теперь даже я не чувствую себя рядом с ними радикалом. Так что ИМХО «оттепель», конечно, попытаются устроить, но это вряд ли удастся. И грозит нам не просто революция, а море крови и тысячи трупов. Дай Бог, чтоб я ошибся, но пока не вижу для этого оснований».

Как именно будет проходить «Перестройка 2.0»? Кто её возглавит? Сам Путин? Он вдруг проснётся утром и закричит «Перемен»? Или группа товарищей объявит, что по состоянию здоровья президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности?

А может, по казахскому сценарию президент сам запросится в отставку, назначат досрочные выборы, на них победит правильный кремлёвский либерал, а Путин получит почётную должность Национального Лидера (так, кажется, Елбасы по-русски?) Или будет учреждён Госсовет, как предсказывал мне в интервью профессор МГИМО Валерий Соловей? Он давал такой прогноз ещё до президентских выборов 2018 года. И даже пообещал скорое обрушение российской политической системы. Но не сбылось. А самого Соловья, кстати, недавно из МГИМО уволили. Нет, всё-таки неблагодарное дело – прогнозы.

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