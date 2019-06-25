Алматы. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Властям в Казахстане контролировать интернет тяжело, выключить проще, считает директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Константин Пак.

«Раньше, когда делали революцию, надо было контролировать телефон, телеграф и так далее. Сейчас власть, которая не контролирует интернет, не контролирует ничего. Поэтому власти массы стран по-разному пытаются как-то контролировать интернет. Сейчас в Казахстане это, время от времени, происходит. Единственное, во что упирается контроль – то, что, данных, действительно, так много, что контролировать уже тяжело. Выключить – можно, а контролировать уже достаточно тяжело», — сказал Пак на ежегодном семинаре Центрально-Азиатской молодежной сети «Диалог. Данные. Цифровая безопасность» во вторник в Алматы.

Большими данными владеют, по его мнению, банки и телеоператоры.

«Очень много вещей знают банки, имеющие доступ к вашей финансовой информации, плюс если обогатить эту информацию из других источников. (Что хорошо – КазТАГ), сейчас персональные данные все-таки редко продаются», — считает эксперт.

По его словам, данных о поведении больших масс людей у мобильных операторов больше, чем у любого государства. Любой мобильный оператор знает: какие люди, где, что они покупают, примерно и где, в какое время они находятся.

Количество данных растет очень быстро, предупреждает он.

«Сначала данных недостаточно, потом – достаточно, потом их нужно уже урегулировать – какие данные кто получает», — полагает спикер.

Сейчас, по его словам, в Казахстане развивается несколько медицинских проектов на основе Big Data.

«И мне немного страшненько, что мои данные о моем здоровье попадут в неизвестно чьи руки и я не контролирую ситуацию. Нет такого, чтобы запросили данные, и я разрешил. Нет. Получили сначала, и я вообще об этом бы никогда не узнал. Поэтому уже сейчас надо думать о том, что мы будем делать, когда данных будет очень много», — резюмирует Пак.

Как сообщалось ранее, наиболее большими массивами данных в Казахстане владеют государственные органы.