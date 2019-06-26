Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,6, а продажи – Т380,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т378,8, а продают по Т380,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т378,8, а продажи – Т379,8.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т378,83.