Нур-Султан. 26 июня. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере местами туман, лишь на юге, юго-востоке и востоке Казахстана – погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +31+33.

В Шымкенте жаркая солнечная погода, ветер 1-9 метров в секунду. Днем +36+38, ночью +19+21.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами туман. Днем +22+27, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области местами туман, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +17+22, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Павлодарской области утром и днем местами ожидается шквал, возможен град, ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +20+25.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, днем местами – пыльная буря, также днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ночью возможна гроза. Днем +39+44, ночью +20+25.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, днем местами пыльная буря. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +14+19

В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду, возможна гроза, днем ожидается сильная жара. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +19+24.

В Алматинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +25+30, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.