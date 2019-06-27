Движение по ряду жд-участков открыли после очистки от боеприпасов и ремонта в Арысе

Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ – Движение по ряду железнодорожных участков открыли после очистки от боеприпасов и ремонта в Арысе, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«26 июня текущего года после очистки от боеприпасов и ремонта железнодорожных путей, подачи напряжения в контактную сеть открыты для движения участки: Арыс–Талдыкудук – по четному пути, Шагыр–Талдыкудук – по нечетному пути, Калаш–Арыс-2 – по четному и нечетному пути, Акдала–Арыс-2 – по четному пути», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что первый пассажирский поезд №369 Новосибирск–Ташкент отправлен со станции Шымкент 26 июня в 22.30.

«Станция Арыс открыта для движения только по главным путям. Сортировочные и приема-отправочные пути пока закрыты для движения. За ночь с 26 по 27 июня по станции Арыс пропущено 23 поезда, из них: семь пассажирских, восемь контейнерных, восемь грузовых. В настоящее время принимаются все необходимые меры по вводу поездов в график», — добавили в КТЖ.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

Ранее сообщалось, что свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах.

27 июня стало известно, что свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствует большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город.