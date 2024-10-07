Сетевой Казахстан 7 октября 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Токаев сменил участок, Назарбаев пожелал удачи: как прошёл референдум в Астане» — В день референдума по строительству АЭС президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сменил избирательный участок, экс-президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ неожиданно впервые за долгое время появился на публике, а столичные полицейские задержали активистку. Корреспондент Азаттыка наблюдал за ходом голосования в Астане.

ORDA . KZ . «Меньше, чем надеялись, больше, чем ожидали: как прошёл референдум по АЭС в Казахстане» — Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане удивил казахстанцев, удовлетворил международных наблюдателей и разочаровал журналистов, сообщает Orda.kz. Если спросить обывателя, как в Казахстане прошёл референдум, многие ответят «никак». При этом на большинстве участков как минимум в Астане голосовали активно. Причём уже в 10 утра в стране проголосовал каждый пятый-шестой из избирателей, включённых в списки, а точнее — двое из 11. По данным на 14:00, в целом по стране бюллетени получили 6 339 425 граждан или 51,77 % от общего числа внесённых в списки для голосования. Таким образом, референдум признан состоявшимся.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ — «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента» — Появившиеся в последнее время публикации вызывают интерес, а кому же хочется выдать желаемое за действительность. А иначе как назвать досужие разговоры о том, кто придет на смену действующему главе государства?

TIME . KZ . «Почему депутаты поймали тишину?» — В казахстанских соцсетях вновь кипит недоумение: парламентарии, которые громогласно месяц назад — 6 сентября (см. “Как же вовремя, однако!”, “Время” от 10.9.2024 г.) — выступили против перевода стрелок часов и пообещали поднять этот вопрос на одном из ближайших пленарных заседаний мажилиса, исчезли с горизонта. Никаких обещанных дебатов или обсуждений на эту тему. Интернет полнится догадками: одни говорят, что тему намеренно замалчивают, другие — что депутаты хайпанули на проблеме, чтобы привлечь внимание. Однако все оказалось не так просто.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ — «Перевод казахского языка на латиницу: между политикой и прагматизмом» — Появившееся недавно сообщение о том, что представители тюркских государств наконец-то согласовали общий алфавит на основе латинской графики, вдохновило сторонников перевода на неё казахской письменности. По их мнению, реформа, «замороженная» властями РК на неопределённый срок, получит новый импульс. И хотя понятно, что в любом случае нам придётся создавать свой алфавит, отличающийся от общетюркского (другой вопрос, насколько отличающийся) и учитывающий особенности казахского языка, само это событие добавило оптимизма приверженцам латиницы.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «К вопросу о нациестроительстве в независимом Казахстане» — Очень интересен вопрос о нациестроительстве в независимом Казахстане. Представляется, что его надо рассматривать в контексте государственного строительства в указанный период в целом. Здесь, конечно, ключевую роль сыграл фактор политического лидерства. Напомню, что в перестроечные годы политическая жизнь бурлила довольно сильно. Возникло и резко активизировалось национал-демократическое движение («Желтоксан», «Азат», «Алаш»), занимавшее достаточно радикальные позиции по национальному и языковому вопросу. На другом конце спектре активизировались интернационалистские и славянские объединения («Единство», «Лад», казачество).

DIALOG . KZ . Асия БАЙХОЖИНА — «Языковая политика: нужны креативные идеи» — Данный материал вышел ровно 17 лет тому назад в журнале Байтерек» (18.09.2007). Некоторых участников того Круглого стола уже нет в живых — ушел из жизни ветеран Второй Мировой войны и основоположник казахской мультипликации Амен Хайдаров, пытливый исследователь, ученый-филолог Бейбит Исхан… Много из того, что тогда обсуждалось, нисколько не потеряло своей актуальности. Можно констатировать: к сожалению… Нынешний год объявлен в стране Годом государственного языка. Желание учить казахский изъявляют практически все слои населения, правительство выделяет на развитие языка приличные суммы: в бюджет заложено 2 миллиарда 700 млн. тенге, и вероятно, сегодня уже можно говорить о каких-то результатах. В чем они заключаются?

NOVGAZ . COM . Мурат УАЛИ – «Два немецких казаха» — Из многих достойных представителей диаспор Казахстана выделяются двое. Оба родом из депортированных немцев Поволжья, оба выросли в Северном Казахстане, оба не уехали в Германию, оба работали по-немецки педантично и помногу, не щадя живота, оба любили слушать, как степной жусан «звенит и плачет», оба внесли огромный вклад в нашу культуру: один – в литературу, другой – в науку, оба были награждены множеством общественных и правительственных наград, в том числе орденами «Достық». Это Герольд Бельгер (1934-2015) и Виктор Зайберт (1947-2022). Конечно, Бельгер известен более. Литературная стезя понятнее научных дебрей, да и жил он в Южной столице. Но с ним я знаком не был. А вот другого «немецкого сына казахского народа» – доктора исторических наук и профессора археологии Виктора Фёдоровича Зайберта из далёкого северного Петропавловска знал и бывал на базе его археологической экспедиции в селе Никольское.

TENGRINEWS . KZ . «Как вычислить площадь юрты? Учитель-зумер из Алматы покоряет сеть» — Математика часто вызывает у школьников страх и непонимание. Но современные преподаватели находят новые способы заинтересовать учеников, научились подавать материал с юмором, на актуальных примерах и через социальные сети помогают сделать сложные темы понятными для всех. Сегодня мы поговорили с одним из них — учителем-зумером Евгением СОЛОНИЦЫНЫМ, прославившимся в сети благодаря интересным и неожиданным приемам в преподавании математики как на русском, так и на казахском языках…

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