Алматы. 27 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. В казахстанских школах и вузах необходимо обучать лидерству, считает составитель сборника «Лидерство» Шынгыс Мукан.

«Я думаю, что обязательно нужно ввести такой предмет как «Лидерство» в школах и вузах, это даст толчок развитию для нашей страны и нашего общества, потому что без лидеров прогресса общества невозможен», — сказал Мукан агентству КазТАГ на презентации книги в четверг.

При этом он отметил, что многие известные книги о лидерстве ранее не были переведены на русский и казахский языки.

«Последние два года я учился в Америке в Гарвардском университете, и мы по программе и вне программы много книг читали по разным направлениям, по лидерству, по переговорам на английском языке, многие из этих книг даже не переведены на русский, не говоря уже о казахском. Я каждый раз удивлялся и поймал себя на мысли, что есть столько материалов, столько исследований и решил выбрать одну тему – выбрал лидерство. Я считаю, что лидерство у нас в Казахстане и на постсоветском пространстве не очень развито, у нас не очень много книг о лидерстве. Я узнал, что о лидерстве написаны 7,5 тыс. книг и в основном они изданы в Америке. Конечно, все не перевести, и я решил взять 10 самых читаемых, самых рекомендованных книг. Можно было бы перевести все 10 книг, но на это нужны очень большие деньги. Поэтому я решил сделать краткое изложение топ-10 книг. Я думаю, что следующим этапом будет перевести эти книги по отдельности», — пояснил составитель сборника.

По его мнению, казахстанские авторы со временем также обратят внимание на эту тему.

«Я думаю, что данная тема зарождается в Казахстане, потому что сейчас развитие как человека, так и общества, исследования двигаются. Как воспитать детей, чтобы они стали лидерами. Я думаю, что будут такие книги казахстанских авторов. А пока можно познакомиться и с книгами иностранных лидеров», — добавил Мукан.

Книга издана на русском и на казахском языках тиражом в 1500 экземпляров.