Советник Токаева: Нужно думать о переносе опасных объектов подальше от населенных пунктов

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. После ЧС в Арысе нужно думать о переносе опасных объектов подальше от населенных пунктов, считает внештатный советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Максат Скаков.

«Это же тоже затраты (перенос особо опасных объектов подальше от населенных пунктов – КазТАГ). По-моему, после этого случая нужно подумать, посоветоваться с военными, с минобороны, с местными акиматами. Конечно, это вопрос, это большой вопрос», — сказал Скаков агентству КазТАГ в четверг.

При этом он отметил, что вопрос переселения населения города Арыс «будет решаться».

«Я сегодня по YouTube тоже посмотрел, возмущаются люди, есть вопросы, потому что они не хотят (там жить – КазТАГ). Мое собственное мнение – там же не один, не два человека, там почти 60 тыс. человек. Я думаю, этот вопрос тоже будет решаться, но, чтобы их переселить, надо открыть район. Арыс – это даже не район, это город. Я думаю, это решится, но я точно не знаю, надо посоветоваться с правительством», — отметил советник президента.

Комментируя опасения казахстанцев по поводу стороительства АЭС на фоне пожара на складе боеприпасов в городе Арыс, он отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

«Насчет строительства АЭС, этот вопрос еще обсуждается, он еще не решен. У нас есть и солнечная энергия, и ветровая. По АЭС тоже пока думают. В будущем увидим», — сказал Скаков.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

Ранее сообщалось, что свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорят, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивают на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах.