25 журналистов при исполнении задержано в Казахстане за первую половину 2019 года – «Әділ сөз»

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Алматы. 28 июня. КазТАГ — 25 журналистов при исполнении задержано в Казахстане за первую половину 2019 года, сообщает Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«За первую половину нынешнего года задержано при исполнении 25 журналистов, еще 18 обвинили в уголовном порядке (в основном в клевете), 35 «героев» публикаций кинулись в суд защищать свою честь, достоинство, а также деловую репутацию. Ну, и административной «мелочи» набралось 11 протоколов», — говорится в сообщении в пятницу.

По мнению «Әділ сөз», в обозримой перспективе режим для свободного слова вряд ли смягчится, по крайней мере, как отметили в фонде, реальных предпосылок к тому они не видят.

«И все же: никого из пишущей и снимающей братии в этом году не убили, не посадили, не разорили, СМИ на закрыли. Пуще того, журналистская гвардия не только не сдается, но наращивает мышцы и прирастает молодыми талантами», — резюмируется в сообщении.

Напомним, казахстанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник 28 июня – это День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

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