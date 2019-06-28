S&P подтвердило рейтинги «BB+/B» БРК со стабильным прогнозом

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне АО «Банк развития Казахстана» (БРК) на уровне «BB+/B», прогноз «стабильный», сообщает агентство.

Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «kzAA+», рейтинг эмиссии по приоритетным необеспеченным облигациям банка приоритетному необеспеченному долгу – на уровне «BB+».

S&P оценивает БРК на одну ступень ниже рейтинга по Казахстану из-за обеспокоенности тем, что поддержка госсектора подвержена риску переходного периода, указывается в пресс-релизе агентства, размещенном на его сайте.

Автономный кредитный профиль «Самрук-Казына» при отсутствии чрезвычайной государственной поддержки оценивается аналитиками агентства на уровне «b», что отражает высокие экономические и отраслевые риски банковской системы, относительно большой, но концентрированный портфель займов БРК крупнейшим казахстанским заемщикам адекватной капитализации, а также несколько концентрированное финансирование и отсутствие прямого доступа к поддержке со стороны Национального банка Казахстана, поясняют аналитики S&P.

Рейтинг может быть понижен в течение следующих 12 месяцев, если будет ослаблена господдержка БРК или группе «Байтерек» в целом, и повышен, если улучшится мониторинг долга квазигосударственных компаний и эффективность административных механизмов для оказания им чрезвычайной поддержки.