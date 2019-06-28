Арыс полностью очищен – минобороны

Астана. 28 июня. КазТАГ — Арыс полностью очищен, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Город Арысь подразделениями министерства обороны полностью очищен. Непосредственно на месте ликвидации ЧС находится министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, который лично держит на контроле ход очистки города и возвращения местных жителей. (…) Собрано свыше 6 тыс. фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты для того, чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что глава оборонного ведомства вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетил оперативные штабы 17 секторов города, встретился с населением и ответил на их вопросы.

В ведомстве напомнили, что для сплошной очистки от взрывоопасных предметов территория Арыса разделена на 17 секторов.

«В 5.00 утра проведена контрольная проверка очищенных участков. С завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции «Арыс-1» и «Арыс-2». Группой радиационной, химической и биологической разведки ВС РК совместно с СЭС проведен полный мониторинг радиационной, биологической обстановки города. В ходе замеров радиационного фона отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ не обнаружено», — проинформировали в минобороны.

В ведомстве отметили, что в городе продолжают работу отряд саперов, запущены БПЛА, которые ведут постоянную воздушную разведку, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности и передают информацию в оперативный штаб.

«В настоящее время, личный состав военнослужащих помогает жителям Арыса заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозят продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов). Перевозка продолжается.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.