Общественный договор или право на восстание 28.06.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 122 0 Дастан Кадыржанов об энергии перемен в стране и необходимости возродить конкуренцию идей и личностей Похожие материалы: Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных с принудительным лечением Две компании будут бороться за право проведения комплексного исследования реки Урал Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних ОИ-2026 Семь медалей завоевали казахстанцы на международном турнире по карате в Канаде Косанов: Токаев подтвердил намерения вести диалог с обществом, терпимость к инакомыслию