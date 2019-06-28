Алматы. 28 июня. КазТАГ – Болезнь Ньюкасла зафиксирована в Казахстане, сообщает Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 25 июня 2019 года представил во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) информацию о заболевании птицы в личном подсобном хозяйстве граждан. По полученной информации, в Родниковском сельском округе Осакаровского района Карагандинской области зарегистрирована болезнь Ньюкасла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлен случай заболевания у одной птицы из 260 голов, содержавшихся в хозяйстве.

«В июне 2018 года в МЭБ была представлена информация о болезни Ньюкасла в Северо-Казахстанской области», — отметили в Россельхознадзоре.

Болезнью Ньюкасла – вирусное заболевание птиц – главным образом, куриных – характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Болезнь является эндемической во многих странах. Контакт людей с инфицированными птицами (например, на птицефабриках) может вызвать легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности для здоровья человека. В настоящий момент не существует схем лечения болезни, но использование профилактических вакцин и санитарных мероприятий снижает вероятность вспышек.