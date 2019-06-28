Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области

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Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

Искаков с декабря 2015 года занимал пост замакима Кызылординской области, а до этого в 2015 году с июля по декабрь был руководителем инспекции финансового контроля по Кызылординской области. Еще раньше – с 2012 по 2015 годы был начальником налогового департамента по Мангистауской области.

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