Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379,8, а продажи – Т381,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т379,3, а продают по Т380,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т380, а продажи – Т381.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т379,85.