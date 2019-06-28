Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +19+21.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +33+35.

В Шымкенте облачно, ветер 3-13 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +20+22.

В Туркестанской области местами гроза, местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Акмолинской области днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром – туман. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Павлодарской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области местами гроза, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +10+15.

В Кызылординской области местами небольшая гроза, местами шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Атырауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, местами ожидается сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Жамбылской области днем местами возможна небольшая гроза, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Мангистауской области местами ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.