Экс-аким Кызылординской области Кушербаев назначен руководителем администрации президента РК

Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ — Экс-аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев назначен руководителем администрации президента РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Также сообщается, что «указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу».

Напомним, Сагинтаев занимал должность руководителя администрации президента РК с 24 марта 2019 года, а 12 июня был переназначен на эту должность.

Кушербаев был назначен акимом Кызылординской области в январе 2013 года, а 17 июня 2019 года был переназначен на эту должность.