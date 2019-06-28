Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ — Летевший из Лондона в Нур-Султан самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании Air Astana по направлению Лондон – Нур-Султан, в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 00:18 по московскому времени», — говорится в сообщении в пятницу.

В КГА отметили, что посадка прошла в штатном режиме.

«В настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе Москва – Нур-Султан сегодня в 9.50 по московскому времени (11.50 по времени Нур-Султана – КазТАГ)», — резюмируется в сообщении.