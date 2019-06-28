МГС по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ возглавил представитель Казахстана

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Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Межгосударственный совет (МГС) по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ возглавил представитель Казахстана, сообщает пресс-служба комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Единогласным решением председателем межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации избран Арман Шаккалиев – глава комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Голосование состоялось на 55-м заседании МГС по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ в российском Пятигорске.

Шаккалиев возглавляет КТРМ с июля 2018 года. До этого с 2016 по 2018 годы он был директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а еще раньше – в период с 2008 по 2016 годы возглавлял РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» КТРМ.

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