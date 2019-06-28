Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Туркестане и шести областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«29 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, гроза, шквал, ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем местами сильная жара 40 градусов. В Шымкенте ночью и утром 29 июня ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 29 июня ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«Ночью 29 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, туман. Днем местами ветер восточный 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

На большей части в Кызылординской области днем 29 июня ожидается сильная жара до +42.

«29 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — отметили синоптики.

Днем 29 июня в Мангистауской области местами ожидаются гроза, сильная жара до +42. В Актау днем 29 июня ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 90-95%.

«Днем 29 июня в Атырауской области ожидается местами гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, сильная жара 35-37 градусов, местами очень сильная жара 40 градусов. В Атырау днем 29 июня ожидается сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

29 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 29 июня ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 17 метров в секунду.

«В период с 30 июня по 1 июля в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока», — предупредили синоптики.