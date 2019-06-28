Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана

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Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Есин Данияр Нурашович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Есин с марта 2018 года возглавлял управление по делам общественного развития Нур-Султана, в 2016-2018 годы был руководителем столичного управления по делам религий. До этого работал в управлении по инвестициям и развитию Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя.

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