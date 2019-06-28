Воронку Арыса деньгами не закрыть, а списание кредитов – подрыв основ 28.06.2019 17:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 215 0 Пётр Своик о метаниях власти в кризисной ситуации Похожие материалы: Экологическую безопасность Арыса гарантировали в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации Списание кредитов отдельным категориям граждан в РК может привести к социальному, политическому и экономическому кризису Для эвакуированных из Арыса не хватает психологов для взрослых Жителей Арыса начали вывозить из Шымкента