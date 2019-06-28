Переходный период по техрегламенту ЕАЭС на сжиженные углеводородные газы завершится 1 июля

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сжиженные углеводородные газы завершится 1 июля, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«1 июля завершается переходный период, установленный по техрегламенту ЕАЭС на сжиженные углеводородные газы», — говорится в распространенном сообщении.

В частности, заканчивается действие всех документов об оценке соответствия газов обязательным требованиям, которые существовали до принятия техрегламента ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

«Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах ЕАЭС требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей. Мы заложили комфортный для бизнеса почти 3-летний срок переходного периода. У всех участников рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе по единым союзным требованиям», — сказал министр ЕЭК по техническому регулированию Виктор Назаренко.

Документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, а также их маркировки. Техрегламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаровзрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды.

«Например, массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в газах для коммунально-бытового назначения и производственных нужд не должна превышать 0,013%, в газах для заправки автотранспорта – 0,01%. Давление насыщенных паров при температуре воздуха до 45 градусов Цельсия для обеих категорий газа должно быть не больше 1,6 МПа. В сжиженных углеводородных газах не допускается содержание свободной воды и щелочи и так далее», — пояснили в ЕЭК.

Отмечается, что каждая выпускаемая партия сжиженных углеводородных газов должна будет сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений.

«В их числе – наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и прочие», — сказано в сообщении.

Паспорт качества будет оформляться на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС – на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

«Таким образом, с 1 июля производители и продавцы сжиженных углеводородных газов смогут производить и продавать на рынке ЕАЭС только ту продукцию, которая сопровождается документами, выданными согласно единому союзному техрегламенту. Это означает, что сжиженные углеводородные газы начинают свободно перемещаться по всей территории союза, и при этом изготовители не будут нести излишних расходов на подтверждение соответствия по национальным требованиям. А население стран ЕАЭС получит дополнительную законодательную защиту», — заключили в ЕЭК.