Списание долгов Токаевым без компенсации может негативно отразиться на рейтингах страны

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Если списание задолженностей по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева произойдет без компенсации со стороны бюджета, то это негативно отразится на рейтингах страны, считает казахстанский экономист Игорь Киндоп.

«Если мы рассматриваем настоящую рыночную экономику, то там государство не может напрячь банки и микрофинансовые организации (МФО) списать безнадежные кредиты. Любое списание требований, которые являются активами, неизменным образом должно компенсироваться списанием соответствующих объемов с пассивов организации. Это может быть или снижение капитала, или снижение обязательств. По сути дела, если это предложение не будет сопровождаться адекватной компенсацией со стороны госбюджета, то это непременно негативно отразится на рейтингах страны, так как означает неправомерное вмешательство в бизнес», — прокомментировал в пятницу Киндоп для МИА КазТАГ подписание 26 июня Токаевым указа «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», которым он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

Возможно, предположил эксперт, в каждом конкретном случае подход будет разным и, например, он будет включать размещение беспроцентного депозита на сумму списаний – для того, чтобы покрыть негативное влияние на пассивы банка или микрофинансовых организаций.

«Если речь будет идти о механизмах компенсации, тогда списание этих безнадежных кредитов выгодно всем сторонам процесса. Удержание безнадежных кредитов невыгодно банку, но может быть выгодным некоторым хищническим МФО, которые начисляют гигантские проценты, если кредитный договор нарушен заемщиком. Некоторое время назад казахстанские эксперты пытались обратить внимание Нацбанка на рынок микрокредитования и стимулировать его начать регулировать «быстрые кредиты до зарплаты», — констатировал собеседник агентства.

Также в свое время, вспоминает спикер, существовал налоговый аспект в списаниях кредитов.

«Дело в том, что при списании безнадежного кредита сформированная (из капитала кредитной организации) сумма провизий по этому кредиту отражается в доходе организации. Хотя это не является доходом организации, она должна была оплачивать КПН (корпоративный подоходный налог – КазТАГ) с данной суммы. Это очень невыгодно для организации. Если этот вопрос был решен, то вероятность списаний повысится», — отметил Киндоп.

По большому счету, полагает эксперт, инициатива списания безнадежных кредитов для малообеспеченных слоев населения – «это популистский ход».

«Часто кредиты берут не ради прихоти, а из нужды в деньгах. Поэтому, если не будут введены меры ограничения кредитования для малообеспеченных слоев населения, то эти списания рано или поздно трансформируются в новые безнадежные кредиты», — предупредил собеседник агентства.

По сути дела, заметил спикер, данная инициатива президента Казахстана является паллиативной мерой, потому что списание кредита не решает проблем малообеспеченных слоев населения.

«Она лишь повышает рейтинг президента и его команды министров», — отметил собеседник.

По мнению эксперта, государству необходимо регулировать рынок МФО и в особенности бесчисленные хищнические организации, которые начисляют сотни процентов годовых на выданный заем.

«Это по сути дела ростовщики, которые еще глубже загоняют экономику страны в рецессию и стимулируют криминогенную обстановку», — резюмировал Киндоп.

Напомним, 26 июня президент Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.