Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Военные России, Кыргызстана и Таджикистана проинспектировали вооруженные силы Казахстана, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В рамках реализации соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы проведены инспекционные мероприятия на территории Республики Казахстан. Под руководством министерства обороны во взаимодействии с пограничной службой РК сформирована инспекционная группа из представителей РК, КР, РФ и РТ», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Группу сопровождает центр по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций.

«Цель инспекций – проверка ежегодной военной информации о количестве вооружений, военной техники и личного состава, расположенных в 100 километровой зоне по обе стороны от линии казахстанско-китайской границы», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве.

В минобороны отметили, что ранее аналогичную инспекцию провела в период с 18 по 20 июня 2019 года на территории Казахстана провел Китай.