Байбека вернули на прежнюю должность

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Экс-акима Алматы Бауыржана Байбека вернули на прежнюю должность – первый заместитель председателя партии Nur Otan, сообщил пресс-секретарь первого президента РК Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев представил нового первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека», — написал в субботу Укибай на своей странице в Twitter.

Напомним, 28 июня указом президента «Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу».

На должность акима Алматы другим указом президента назначен Бакытжан Сагинтаев, который с марта 2019 года занимал пост руководителя администрации президента, а до этого в том же марте чуть меньше двух недель был государственным секретарем Казахстана, еще раньше – в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года занимал пост премьер-министра.

Байбек занимал пост акима Алматы с 2015 года. До этого с 2013 по 2015 годы он был первым заместителем партии Nur Otan, а еще раньше – с 2009 по 2013 годы занимал пост заместителя руководителя администрации президента.

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