Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Жители Арыса, находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области, возвращены в свои дома. В эвакопунктах никого не осталось», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов в субботу.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).