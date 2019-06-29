Алматы. 29 июня. КазТАГ — Порядка 1 тыс. рабочих завода на Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети, передает корреспондент агентства.

«Причина, по-моему, в том, что араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов, камни кидать в автобус с желтыми номерами, в которых внутри были арабы, частные автомашины они не трогали. Это сейчас происходит на заводе 3GI в Тенгизе», — сообщил очевидец в субботу.

По его словам, работа на заводе остановилась, на месте происшествия ходят полицейские.

«Там до сих пор избивают (арабов – КазТАГ)», — добавил очевидец.

На одном из видео, снимающий говорит, что на забастовку вышли работники одной вахты – порядка 1 тыс. человек.

«29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км. от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки», — сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.

В акимате отметили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района.

«На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции», — резюмировали в пресс-службе областного акимата.