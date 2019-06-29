Алматы. 29 июня. КазТАГ — Очевидцы забастовки на Тенгизе сообщили об одном погибшем арабе, передает корреспондент агентства.

«Один араб умер. На заводе сказали, что араб умер», — сказал очевидец в субботу.

Как сообщил очевидец, он слышал, что 10 автобусов молодых парней из Кульсары собираются на драку на завод, где идет забастовка.

«Дорогу Тенгиз – Кульсары перекрыли. (…) Работников (казахов – КазТАГ) и арабов увозят на автобусах из Тенгиза, чтобы избежать еще больших беспорядков. В Тенгиз никого не запускают. Забастовка до сих пор не закончилась. Уже тех, кто захотел оттуда уехать, увезли на автобусах», — добавил очевидец.

Отметим, что на одном из видео, распространяемом в соцсети, снимающий говорит о лежащем на земле: «Этот умер».

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. рабочих завода на заводе 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.