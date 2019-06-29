Забастовка на Тенгизе: Сделавший публикацию в соцсети ливиец извинился перед казахстанцами

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Сделавший публикацию в соцсети, которая спровоцировала забастовку на Тенгизе, ливиец Эли Дауд извинился перед казахстанцами, передает корреспондент агентства.

«Я записываю это видео, чтобы, во-первых, извиниться перед акиматом, президентом, всем казахским народом. Я просто фотографировал свою коллегу за работой. Я не хотел ничего плохого. Во-вторых, я проработал в Казахстане 2 года. Вы замечательные люди. У вас было здорово работать. Я не хотел никого обидеть. Примите мои извинения», — говорит на распространенном в субботу в соцсетях видео Эли Дауд.

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

Позднее стало известно, что первый вице-министр энергетики Досмухамбетов вечером вылетает в Атырау.

По данным акимата Атырауской области, в медпункте ТОО «Тенгизшевройл» была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших нет.