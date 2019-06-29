Забастовка на Тенгизе: Начато досудебное расследование

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — По факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз» начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз». Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации. На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел», — сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз в субботу.

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

Позднее стало известно, что первый вице-министр энергетики Досмухамбетов вечером вылетает в Атырау.

По данным акимата Атырауской области, в медпункте ТОО «Тенгизшевройл» была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших нет.

Позже в соцсетях стали распространять видеообращение ливийца Эли Дауда, в котором он извинился перед казахстанцами.