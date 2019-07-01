Казахстан и Ирак выступили за продление сделки ОПЕК+ на полгода

Алматы. 1 июня. КазТАГ – Казахстан и Ирак выступили за продление сделки по сокращению объемов добычи нефти на полгода, заключенной между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в нее (сделка ОПЕК+), сообщает ТАСС.

«Мы предпочитаем шесть месяцев», — сказал министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

Отмечается, что за продление сделки на такой же срок выступил и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Министр нефти Ирака также отметил, что ему неизвестно, есть ли в ОПЕК консенсус по поводу продления сделки на девять месяцев. Говоря о позиции Багдада, он сказал, что его страна готова играть конструктивную роль в переговорах, так как понимает необозримость стабилизировать рынок и избежать волатильности мировых цен на нефть», — говорится в сообщении.

Напомним, ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн барр/сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. барр/сутки – до 25,94 млн барр. 10 стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. барр/сутки – до 17,937 млн барр/сутки.