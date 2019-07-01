Около 200 тонн казахстанской сельхозпродукции не разрешили ввезти в Россию

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Около 200 тонн казахстанской сельскохозяйственной продукции не разрешили ввезти в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 21 по 27 июня Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с ПУ ФСБ России по Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, по направлению к МАПП «Маштаково», МАПП «Сагарчин» и ДАПП «Светлый», пресечено 15 попыток незаконного ввоза на территорию России 215,6 тонны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана», — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, в нектаринах, персиках и абрикосах (33 тонны) казахстанского происхождения, нектаринах и персиках (3,1 тонны) узбекского присхождения был обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка (Grapholita molesta).

«Наличие гусениц карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора», — сказано в сообщении.

Кроме того, по информации российской стороны, в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов ввозились арбузы и дыни казахстанского происхождения (100 тонн) и 20 тонн узбекских абрикосов, а также с фитосанитарным сертификатом, сведения в котором не совпадали с информацией в перевозочных документах, поступила морковь казахстанского происхождения (20 тонн). Без маркировки, согласно сообщению, ввозились 39,5 тонны нектаринов и черешни из Казахстана.

«Все виновные лица привлечены к административной ответственности, согласно статье 10.2 КоАП РФ. Под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора был осуществлен возврат 15 автотранспортных средств с подкарантинной продукцией с территории Российской Федерации в Казахстан», — добавили в российской федеральной службе.

Отмечается, что с начала июня Оренбургским управлением Россельхознадзора выявлено семь случаев обнаружения карантинного объекта – восточной плодожорки – «в продукции, поступившей в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных в Казахстане».

«Общий вес зараженной и недопущенной к ввозу продукции составил более 56 тонн», — уточнили в Россельхознадзоре.