Международное миротворческое учение «Степной орел-2019» завершилось в Алматинской области

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — Международное миротворческое учение «Степной орел-2019», открытие которого состоялось 17 июня, завершилось в Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«На учебном полигоне «Илийский» (Алматинского гарнизона – КазТАГ) состоялась церемония закрытия международного миротворческого тактико-специального учения «Степной орел». В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РК (…) Тимур Дандыбаев. Также в церемонии закрытия приняли участие главы дипломатических миссий и представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным ведомства, в рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки совместно отработали элементы миротворческих операций.

«В частности, практически были выполнены задачи по несению службы на блокпостах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи», — проинформировали в минобороны.

Напомним, учение проводится с 2003 года в целях совершенствования военнослужащими миротворческих навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач.