Минэнерго об инциденте на Тенгизе: Работы на площадке завода 3GI ТШО будут вскоре продолжены в штатном режиме

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — Работы на площадке завода третьего поколения (3GI) ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) будут вскоре продолжены в штатном режиме, сообщили в пресс-службе министерства энергетики (МЭ) РК.

«29 июня в строительной площадке завода третьего поколения проекта будущего расширения (ПБР-ПУУД) компании «Тенгизшевройл» произошел межличностный конфликт между сотрудниками подрядной организации CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore). В настоящий момент конфликт между рабочими урегулирован. Работы на площадке завода третьего поколения ТШО будут вскоре продолжены в штатном режиме. Правовую оценку действиям сотрудников ССЕР будет давать соответствующие госорганы и службы», — сообщили в пресс-службе минэнерго РК в понедельник.

В ведомстве отметили, что минэнерго заинтересовано в возобновлении работ на строительной площадке завода третьего поколения в ближайшие время.

«Для этого первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов вместе с руководством Атырауской области и ТШО обсудили вопросы условий труда, обеспечения безопасности сотрудников на проекте и внесение незначительных изменений в график работ на строительной площадке завода третьего поколения», — проинформировали в министерстве.

По состоянию на июнь 2019 года, на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37,9 тыс. казахстанцев и 1,9 тыс. иностранных работников различных организаций.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.