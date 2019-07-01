Назначен новый замакима ЗКО

Алматы. 1 июля. КазТАГ — Назначен новый заместитель акима Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«На аппаратном совещании аким области Гали Искалиев представил своего нового заместителя. (…) Распоряжением акима ЗКО по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима области назначен Алпысбаев Аманжол Алиханович», — сообщили в пресс-службе акимата ЗКО в понедельник.

В акимате уточнили, что Алпысбаев будет курировать вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира.

48-летний Алпысбаев до назначения работал в акимате Нур-Султана.

Напомним, 13 июня указом президента Гали Искалиев был назначен акимом ЗКО. На этом посту он сменил Алтая Кульгинова, который занимал должность акима ЗКО с марта 2016 года. В этот же день Кульгинов указом президента был назначен акимом Нур-Султана.