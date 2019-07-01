Алматы. 1 июля. КазТАГ — Откуда возьмут деньги для выплаты по Т100 тыс. каждому жителю Арыса, рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

«Несколько дней назад в Арыс прибыла делегация во главе с премьер-министром РК Аскаром Маминым. Прошло специальное совещание, на котором было принято решение выдать 44 781 жителям города по Т100 тыс. Эти средства получат все. Для этой цели необходимо Т4 млрд 478 млн 100 тыс. Из них Т1 млрд выделят из областного бюджета. Этот вопрос мы рассмотрим на специальной сессии. Т2 млрд выделят из республиканского бюджета, оставшиеся средства – из корпоративного фонда социального развития «Туркестан», — сообщил в понедельник заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев на расширенном брифинге о проделанной работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и планах на предстоящий период.

Он отметил, что по поручению акима области Умирзака Шукеева на сегодняшний день с этого фонда ни тиына не тратили.

«Все деньги этого фонда направим жителям города. Мы будем отправлять на лицевые счета. Деньги, положенные на детей, получат их родители. Ажиотаж создавать не надо. Мы ни от кого дополнительных бумаг собирать не будем», — пояснил замакима.

По его словам, по Т100 тыс. каждому жителю Арыса выдадут в течение двух недель.

В свою очередь заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Турар Кудайбергенов сообщил, что пенсии, адресная социальная помощь и другие соответствующие выплаты в порядке, установленном законодательством, выдаются своевременно.

«С финансированием проблем нет. Пенсионеры и граждане, которые получают адресную социальную помощь, как правило, получают деньги через отделения «Казпочты» и Halyk Bank. Также мы планируем направить около 2 тыс. пенсионеров в дома ветеранов и 140 инвалидов в реабилитационный центр», — сказал он.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).

29 июня стало известно, что находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, в эвакопунктах никого не осталось.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.