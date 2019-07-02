Как будут распределяться дополнительные 5 тыс. грантов, рассказали в МОН РК

Астана. 2 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Как будут распределяться дополнительные 5 тыс. грантов, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Главой государства было дано поручение о выделении дополнительных 5 тыс. грантов. На какие специальности они будут выделяться и другие нюансы будут определяться от потребности рынка труда. То есть эти средства на выделение дополнительных грантов направляются трансфертами в местные исполнительные органы, в местные бюджеты и в зависимости от потребности рынка и необходимости определенных специалистов в разрезе каждого региона будут определяться нужные специальности», — сообщил Аймагамбетов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в августе «те, которые уже не смогли получить в общем конкурсе гранты, они будут иметь возможность (это относится именно к этой категории граждан: или получатели адресной социальной помощи, или многодетные семьи – КазТАГ) подать дополнительно свои заявления в местные акиматы, и получить соответственный грант в зависимости от того, сколько баллов они набрали».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году будет выделено 5 тыс. дополнительных грантов для детей из многодетных и малообеспеченных семей.