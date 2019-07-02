Алматы. 2 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. В глобальном рейтинге туризма Казахстан занимает 81 место, сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев.

«В глобальном рейтинге туризма Всемирного экономического форума (ВЭФ), где учитывается очень много параметров, Казахстан в последнее время колеблется от 113 до 61 места и сейчас занимает 81 место из 136 стран», — сказал Дуйсенгалиев в ходе дискуссии «Сфера туризма в Казахстане: что происходит?» во вторник.

Эту позицию Казахстана в рейтинге ВЭФ он склонен объяснить объективными и субъективными обстоятельствами.

«К объективным обстоятельствам я отношу открытость страны, инфраструктуру, стандарты качества. Субъективное же обстоятельство заключается в том, насколько мы готовы работать на результат. И, как мне кажется, мы готовы над этим работать. В мае была принята национальная программа развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Это тот документ, который будет формировать единый подход к развитию отрасли. Более того, это первый документ, который подкреплен бюджетом», — уточнил Дуйсенгалиев.

В рамках господдержки въездного и внутреннего туризма государство, по его словам, готово, в частности, компенсировать до 50% траты компаниям, занимающимся маркетингом «туристического Казахстана» на международном рынке, и инвестировать средства даже в такую «тяжелую» отрасль, как горная инфраструктура (подъемники, водоотведение, оснежение и т.д.)

«В приоритетах программы – развитие Алаколя, Алматинского горного кластера, Щучинско-Боровской зоны, Туркестана и Мангистау. В то же время можно построить дороги, выстроить систему субсидирования, которые станут основой для реализации креативных проектов, а с ними у нас дефицит», — подчеркнул спикер.

В свою очередь заместитель гендиректора отеля «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» Дана Балфанбаева добавила, что при имеющейся господдержке она не является достаточной.

«Мы ждали господдержки для строительства горнолыжной инфраструктуры, не дождались, владелец вложил собственные средства. Поэтому нам было бы интересно льготное финансирование, покрытие части исторических затрат», — полагает игрок туристического рынка.

По ее словам, отель, открытый в 2011 году, вышел на оперативную прибыль спустя 8 лет.

Гендиректор Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова считает, что для развития въездного туризма необходима определенная либерализация отрасли.

«Новый законопроект «О туризме» – самый сложный с точки зрения искусственных барьеров для бизнеса. Наша особенность – мы стремимся все зарегулировать, а может стоит отказаться от лицензирования туроператоров, может стоит отказаться от приглашения туристов из визовых стран?» — считает Шайкенова.

Вместе с этим глава КТА с оптимизмом смотрит на госпрограмму развития туризма до 2025 года.

«Если в рамках этой программы государство выстроит инфраструктуру для туристических объектов, я считаю, что свою задачу оно выполнит», — резюмирует Шайкенова.