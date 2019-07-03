Балташева о сбоях в спецЦОНах: За сутки МВД внесло ряд техизменений в свою систему

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Астана. 3 июля. КазТАГ – Председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, комментируя сбои в специализированных центрах обслуживания населения, заявила о том, что за сутки министерство внутренних дел внесло ряд технических изменений в свою систему, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«За последние сутки сотрудники МВД внесли целый ряд технических изменений в свою систему, чтобы увеличить скорость обработки запросов на оказание услуг. Сотрудники правительства для граждан, в свою очередь, также оказывают для этого всю необходимую помощь. В настоящее время скорость оказания услуг увеличилась», — заявила Балташева в среду.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что за ночь было произведено 6 обновлений системы.

«Он также поручил своим подразделениям устранить все неполадки до конца дня», — говорится в сообщении.

Казахстанцы уже несколько дней жалуются на задержки при оказании услуг по регистрации автотранспорта и оформлении водительских удостоверений в спецЦОНах. Официальные органы связывают проблемы с «техническими обновлениями в системах МВД».

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