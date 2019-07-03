Айсултан Назарбаев пытался совершить суицид – британские СМИ

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Айсултан Назарбаев пытался совершить суицид, сообщает британское издание CourtNews.uk.

«Состоялось слушание дела о том, что внук первого президента Казахстана укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Айсултан Назарбаев обвиняется в нанесении полицейскому Россу Сэмбруку (Ross Sambrook) очень серьезного укуса, когда тот 5 июня текущего года обнаружил его в квартире в Ковент-Гардене (фешенебельный район Лондона)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летний молодой человек взят под стражу до назначенного на ближайший четверг рассмотрения дела в суде.