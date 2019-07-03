Экспертное мнение: Регулирование всех субъектов кредитования Нацбанком – нормальная практика, но важно «вместе с водой не выплеснуть и ребенка»

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Регулирование всех субъектов кредитования Национальным банком РК – нормальная практика, но важно «вместе с водой не выплеснуть и ребенка», предупреждает руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев.

«Регулирование можно всегда ввести, но при этом важно, чтобы «вместе с водой не выплеснули и ребенка». У нас имеется порочная практика, когда регулирование приводит не к нормализации и упорядочиванию процесса в какой-либо отрасли, а к ее прямому удушению, если не сказать, уничтожению. Если такая практика продолжится, то мы увидим массовое закрытие ломбардов, МФО (микрофинансовых организаций – КазТАГ) с вероятным исчезновением всей этой отрасли, как вида, а это уже минус всей экономике», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ заявление председателя Нацбанка РК о введении регулирования всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов.

В целом, продолжил эксперт, это правильная идея.

«Особенно в виду последних мер по погашению потребительских кредитов крайне остро назрела необходимость по повышению требований к качеству заемщиков. Порочная практика по выдаче займов лицам с низким качеством и доходами продолжается до сих пор, хотя в 2008-2009 году именно бесконтрольно выдаваемые всем подряд кредиты не только усугубили кризис, но и углубили его последствия», — вспомнил собеседник агентства.

На вопрос, являются ли сами по себе потребительские кредиты мощным стимулом роста казахстанской экономики, спикер ответил, что «возможно, и являются».

«На самом деле, на этапе роста экономики потребительские кредиты, выдаваемые в большом количестве без разбора качества заемщика, на короткой дистанции поддерживают спрос и способствует росту экономики. И потому создается иллюзия всеобщего благосостояния. Однако тем самым под экономический рост подкладывается социальная мина, которая взрывается, как только возникает сколь-нибудь серьезная циклическая рецессия каждые 5-6 лет – растет уровень невозвратов, банки внезапно оказываются на грани краха, в обществе растет напряжение, в итоге государство вынуждено поддерживать и заемщиков, и банки, чтобы избежать тотального экономического краха. Это, с одной стороны, культивирует «выученную беспомощность» у заемщиков и безответственное финансовое поведение у банков», — предположил Бейсембаев.

С момента последнего глобального финансового кризиса 2008 года, дополнил эксперт, технологии ушли далеко вперед и появились иные технологии выдачи займов, такие как, например, микрокредиты, которые до последнего времени оказывались вне регулятивного поля, либо крайне слабо регулировались.

«Основная клиентская база таких компаний – это заемщики с плохой кредитной историей, которым уже закрыт доступ в банки. Это еще одна потенциальная мина, которая может взорваться, если не предпринять необходимые меры», — констатировал собеседник агентства.

На вопрос, как банки компенсируют потери, которые они понесут в силу ужесточения регулирования со стороны Нацбанка, спикер ответил, что «пока никак».

«Прямо сейчас продуктов, которые могли бы компенсировать потери от ужесточения норм потребительского кредитования, особо нет. Мы страна, экспортирующая сырье и импортирующая все остальное, где банки ориентированы на поддержку потребления импортной продукции. Банки должны быть ключевым звеном в инвестиционном процессе и создавать добавочную стоимость через кредитование предпринимательства – это тот потенциальный ресурс, который мог бы компенсировать потери. Однако этим ресурсом воспользоваться не спешат, – по последним данным, доля кредитования бизнеса в портфелях банков не превышает и 10%, – причина которой для меня видится, прежде всего, в институциональных рисках», — отметил Бейсембаев.

По его мнению, введение до конца 2019 года запрета на начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней, на первый взгляд, хорошая мера.

«Но это опять же лишь полумера с далеко идущими последствиями. Необходимы изменения, которые лежат намного глубже, чем прямой запрет банкам получать премию за риск с просроченных кредитов. Надо создавать по сути новое законодательство, которое позволит банкам идти на диалог с заемщиком и в обоюдном режиме разрешить проблему невозврата через реструктуризацию, рефинансирование, отсрочки платежа, в крайнем случае, через процедуру банкротства физического лица. А это требует соответствующих изменений уже в налоговом законодательстве», — предложил эксперт.

На вопрос, насколько совместимо госрегулирование и свобода бизнеса, в нашем случае, банков, собеседник агентства ответил, что «это неверный постулат».

«В лучших практиках развитых стран нет той степени зарегулированности некоторых сфер, которые имеются у нас. К примеру, отечественный фондовый рынок крайне зарегулирован, как итог – мы имеем его практическое отсутствие. Поэтому вопрос в адекватности этого регулирования. Путь прямых запретов – это путь в никуда. Если вводится какой-либо запрет, тут же нужно предлагать альтернативу, которую до запрета необходимо разработать, то есть предложить иной путь решения проблемы, который должен учитывать интересы всех участвующих сторон», — констатировал спикер.

Сейчас, пояснил эксперт, запрет на начисление пеней и штрафов за просрочку только усилит требования к качеству заемщиков, так как банки лишаются премии за риск.

«А чрезмерное регулятивное давление может дополнительно выдавить многих относительно хороших заемщиков и отрезать их от возможности кредитоваться, а это уже лишает банки части клиентуры и прибыли», — заключил Бейсембаев.

Напомним, ранее председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев заявил о введении регулирования всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов.

«Сенатом принят и передан на подпись президенту Казахстана закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.