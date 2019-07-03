Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Сразу 11 монополистов привлечены к адмответственности в Мангистауской области, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики.

«Департаментом КРЕМЗКиПП по Мангистауской области, за нарушение требований закона РК «О естественных монополиях», привлечены к административной ответственности 11 субъектов естественной монополии на общую сумму более Т8 млн, а именно ГКП «Турмыс-Сервис», ГКП «Бейнеуэнергосервис», ГКП «Бейнеусусервис», ГКП «Дария», ТОО «Актау Арна», ТОО «Актау Жылу Сервис», ТОО «Каспий технолоджи», ТОО «Sayat Company», РГП «Казводхоз», АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов», ТОО « Казмонтажавтоматикаэнергосисте м», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что указанные выше субъекты должны в месячный срок добровольно оплатить наложенные штрафы.

«В случае неисполнения, будут приняты меры принудительного характера», — добавили в комитете.