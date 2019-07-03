Страны ЕАЭС готовятся объединить свои нацпланы импортозамещения

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовятся объединить свои национальные планы импортозамещения, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Формируемая нами карта индустриализации ЕАЭС позволит комплексно организовать работу по импортозамещению на уровне союза, объединить национальные планы по импортозамещению, выстроить импортозамещающие производственные цепочки на уровне ЕАЭС, эффективно использовать компетенции друг друга», — заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу (АПК) ЕЭК Александр Субботин на первом заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.

Отмечается, что рабочая группа высокого уровня была создана по распоряжению Евразийского межправительственного совета и включает в себя заместителей руководителей уполномоченных органов государств-членов союза.

«На первом заседании был обсужден порядок выработки механизмов участия в импортозамещающих проектах в странах союза. Эксперты комиссии и уполномоченные органы сторон проработали направления поддержки импортозамещения в государствах-членах. Уже сейчас согласованы семь таких направлений», — говорится в сообщении.

Направления, по данным ЕЭК, «предусматривают как переход на инновационный вектор развития (межгосударственные программы и проекты в сфере НИОКР, формирование отраслевых центров компетенций), так и организацию совместных производств, и поддержку совместно произведенной в ЕАЭС продукции».

«Дальше необходимо двигаться к выработке конкретных механизмов участия в импортозамещающих проектах и подготовке соответствующих проектов решений», — добавил Субботин.